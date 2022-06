Зеленски е приел поканата на Шолц да участва в срещата на върха на Г-7 в края на юни в Германия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е приел поканата на германския канцлер Олаф Шолц да участва в срещата на върха на Г-7 в края на юни в Бавария, предаде Франс прес.

Това съобщи самият Шолц в Туитър по време на визитата си в Киев. Там той е с лидерите на Франция, Италия и Румъния.

Срещата на върха на Г-7 ще бъде в замъка Елмау в Бавария от 26 до 28 юни.

Danke, @ZelenskyyUA, dass Du meine Einladung angenommen hast, am @G7-Gipfel teilzunehmen. Danke für den Empfang in Kiew mit @EmmanuelMacron, Premier Draghi und @KlausIohannis und das offene Gespräch. Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite. pic.twitter.com/52c7RMS1P1