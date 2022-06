Руски тв водещ: Лиз Тръс обяви война на православието, ще гори в ада! (ВИДЕО)

Британската външна министърка Лиз Тръс обяви война на цялото православие и за такива като нея има място в ада.

По този умерен начин руският водещ Владимир Соловьов коментира новината, че Великобритания е наложила санкции срещу руския патриарх Кирил.

"Англия вече не е просто враг на Русия, не говоря за английския народ или английската култура, нито за Уилям Шекспир или Лорд Байрон, който се обидил, когато разбрал, че е станал англичанин. Не, не и не...".

Така започна монолога си Соловьов секунди преди да се нахвърли върху британската министърка.

"Но има една Лиз Тръс, която се гордее от факта, че е вкарала нашия патриарх в санкционния им списък. Какво означава това? Гоненията на християни устройват това неграмотно, нищожно създание, която се възприема за външната министърка... на какво? На страна, която предаде вярата си заради похотта на своя крал? Заради което се появи англиканството? Обявява ли Лиз Тръс религиозна война на Русия и на цялото православие?", запита възмутеният водещ.

Yesterday the UK sanctioned Patriarch Kirill, head of the Russian Orthodox Church



Russian state TV's Vladimir Solovyov responded by saying that Foreign Secretary Liz Truss will now go to hell pic.twitter.com/N5nn2eKb5e