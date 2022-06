Кола се вряза в пешеходци в Бруклин

Кола се вряза в пешеходци в района Бруклин на Ню Йорк. 67-годишна жена е прегазена, а 8-годишният ѝ внук е тежко ранен. Възрастната жена е починала от нараняванията си.

Още трима души са ранени, съобщава в. "Ню Йорк пост". Шофьорът на колата, която била крадена, се опитал да избяга от полицията при опит за проверка.

Блъснат е и велосипедист, както и друг автомобил. След кратко преследване полицията е задържала шофьора, предаде bTV.

Woman killed, 8-year-old in critical condition after car slams into pedestrians in Brooklyn



