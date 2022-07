Подиграха се с руснаците в Турция

Руски туристи в Турция се оплакват от провокативни банери и пощенски картички, адресирани до тях в курортите, в които са отседнали.

На картичките пише „Слава на Украйна“. Чрез тях се изказва благодарност на руските туристи в Турция, които с изхарчените пари в турската икономика финансират закупуването на дронове „Байрактар“ за украинските въоръжени сили.

Както е известно, украинската армия разчита на турските военни дронове, за да се защитава срещу руската окупационна армия, която нахлу в страната на 24 февруари. Турските курорти са сред най-предпочитаните от руските туристи не само от началото на войната, но и като цяло през последните години.

Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна, и не е затворила въздушното си пространство за руски самолети. В края на миналия месец бе съобщено, че турската компания "Байкар" предоставя на Украйна безвъзмездно още три безпилотни самолета.

#Russian tourists complain that they have found postcards addressed to them at #Turkish resorts.

They inform that they are financing the production of #Bayraktars for #Ukraine with taxes. pic.twitter.com/jXinNJf5h5