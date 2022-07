Олена Зеленска: Нашите деца не са отгледани за война, не са научени да мразят

Първата дама на Украйна Олена Зеленска даде интервю за американското списание TIME. То постави снимка на съпругата на президента на Украйна Володимир Зеленски на корицата си с надпис „Нейната лична война“.

Олена Зеленска говори за украинците, които преживяват руската инвазия. „Какво да правят нашите деца с ужасното преживяване на руската агресия? Тези деца не са отгледани за война, не са научени да мразят. Има хиляди такива деца. Да им помогнем да се излекуват е задача номер едно“, каза тя, говорейки за Националната програма за психично здраве и психосоциална подкрепа, която е предназначена да помогне на украинци със стресови разстройства, причинени от войната, съобщиха от пресцентъра на президентството на Украйна.

Олена Зеленска отбеляза, че милиони украински семейства (по данни на Министерството на здравеопазването - 44%) в момента са разделени, което също се отразява на общото психологическо състояние. TIME е американско списание, което излиза от 1923 г. в Ню Йорк и се смята за едно от най-авторитетните издания в света.

На 24 февруари руската армия, по нареждане на Владимир Путин, започна пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна. Десетки хиляди са военните престъпления на руснаците, които убиват невинни граждани, сред които и стотици деца. По последни данни 347 украински деца са убити от войниците на диктатора Путин.

⚡️ Time features First Lady Olena Zelenska on its cover.



Titled "Ukraine's First Lady Olena Zelenska takes on the trauma of war," the front-page article addresses the "overwhelming" mental toll of Russia's war against Ukraine.



📸: TIME pic.twitter.com/LvUIvRDSRs