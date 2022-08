Вижте как Украйна свали руски хеликоптер (ВИДЕО)

Тази сутрин около 8.00 часа в Донецка област подразделение на зенитно-ракетните войски на ВВС на Украйна унищожи поредния хеликоптер Ка-52 на руските окупационни войски.

Това е вече третият Ка-52 на окупаторите, свален за последните два дни. По данни на украинските въоръжени сили от началото на пълномащабната война 195 руски хеликоптера са били унищожени в Украйна.

On August 15, in Donetsk region, around 8:00 a.m., a unit of anti-aircraft missile forces destroyed another Ka-52 helicopter of Russian forces. #Ukraine pic.twitter.com/5pFXsUOvW5

Morning begins with some good news.

Another russian helicopter Ka-52 has been retired from the russian occupation forces.

Video by @KpsZSU pic.twitter.com/Kf4JD8SXUj