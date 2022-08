Събориха два небостъргача (ВИДЕО)

Индийските власти разрушиха днес два незаконно построени небостъргача. При операцията близо до столицата Делхи се издигнаха големи стълбове прах, след като за по-малко от 10 секунди най-високите сгради, събаряни някога в страната, се превърнаха в купчина отломки, предаде Ройтерс.

Множествата, наблюдаващи събарянето от покривите на близки сгради, подвикваха и ръкопляскаха, след като 103-метровите небостъргачи се срутиха при контролиран взрив, след който жилищният район бе обгърнат от прах. Върховният съд на Индия разпореди миналата година разрушаването на небостъргачите в град Нойда. Това стана, след като продължителна съдебна сага установи, че изграждането им е нарушило правилата за издигане на височинни сгради и нормите за пожарна безопасност.

Над 3700 килограма експлозиви бяха използвани за разрушаването на небостъргачите, казаха индийски служители пред местни медии. Те уточниха, че операцията е била планирана така, че да бъдат причинени минимални щети в околния район. Хиляди хора бяха евакуирани от домовете си.

Полицията съобщи, че оценява дали има някакви щети. Подобно разрушаване на небостъргачи е рядка практика в Индия, въпреки повсеместното незаконно строителство, отбелязва Ройтерс.

India carried out its "biggest" ever demolition, bringing down two skyscrapers in a residential area on the outskirts of the capital New Delhi https://t.co/DxSBass4mO pic.twitter.com/ZKyX1kb0mX