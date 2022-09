Путин се готви за „нов етап“ във войната, даде нареждане на руските олигарси

Руският президент Владимир Путин се готви за „нов етап“ във войната срещу Украйна, която той започна непредизвикано на 24 февруари. Това разкри българският разследващ журналист от Bellingcat Христо Грозев.

След като беше разгромена в Киевска област, руската армия сега търпи тежки загуби на изток и на юг в Украйна. Според Грозев Путин е наредил на руските олигарси да създадат частни военни компании (като „Вагнер“), за да има окупаторската армия ресурси за ново настъпление. Очаква се то да се състои през месец октомври.

Още новини от Украйна

„Путин казва, че всичко (провалите на Руската федерация в Украйна) се дължи на корупцията и некомпетентността в армията („наемниците бяха измамени със заплатите“). Но отново, много оптимистично, той казва, че на всяка държавна корпорация и на олигарсите е наредено да създадат собствена военно компания за „нов етап“ през октомври", пише Грозев.

Според президента на Украйна Володимир Зеленски от началото на септември въоръжените сили на Украйна са освободили около 2000 квадратни километра. По данни на Киев от началото на пълномащабната война 52 650 руски войници са убити на украинска земя. Москва продължава да мълчи за броя на жертвите, които дава във войната.

He says it's all because of corruption and incompetence in the army ("the mercenaries were scammed of their pay"). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for "new stage in October".