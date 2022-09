Фон дер Лайен посети Киев и поздрави Украйна за военните ѝ успехи

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави днес Украйна за постигнатите в последно време военни успехи във войната с Русия. Тя даде съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев, предаде ДПА.

"Зная, че е необходима консолидация на усилията, но все пак съм впечатлена да видя смелостта на украинските въоръжени сили", допълни тя.

"Техните успехи повдигат духа, бих казала, не само на украинския народ, но също и на всичките ви приятели", каза Фон дер Лайен.

"Процесът за присъединяване към Европейския съюз е в пълен ход. Впечатлена съм да видя скоростта, решимостта и прецизността, с която напредваме", каза председателката на Европейската комисия.

Фон дер Лайен, която пристигна в Киев вчера за среща със Зеленски, добави, че Европейският съюз трябва да направи всичко по силите си, за да гарантира, че ще има "повече бизнес и повече приходи" за Украйна. Тя каза, че ЕС ще предостави на Киев 100 млн. евро за възстановяване на училищата в страната.

Зеленски каза на пресконференцията, че системите за противовъздушна отбрана са приоритет за страната му в опитите ѝ да защити градовете си от руски въздушни удари.

Той добави, че все още не е получил положителен отговор от страна на Израел за възможна доставка на системи за противовъздушна отбрана. Зеленски каза, че подобни системи, обещани по-рано от Германия и САЩ, все още не са пристигнали в Украйна.

Друг приоритет за Украйна е интеграцията в единния пазар на ЕС, където стоките, услугите и капиталите могат да се движат свободно между държавите, каза още украинският президент.

"Приоритетен въпрос за нас е интеграцията на Украйна в единния пазар на ЕС, тъй като сме поели по пътя към получаване на статут на държава членка на ЕС", допълни Зеленски.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше наградена от президента на Украйна Володимир Зеленски с орден „Ярослав Мъдри“ I степен, съобщи Укринформ.

"Това е голяма чест. Приемам го от името на всички граждани на Европейския съюз. И като символ на здравата връзка между нас", написа Урсула фон дер Лайен в Туитър.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3