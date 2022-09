Украйна: Русия продължава да ни въоръжава, благодарим!

Украинското министерство на отбраната благодари на руските окупатори, които продължават да въоръжават украинската армия със своята своеобразна „ленд-лийз“ програма.

В иронично видео в Туитър украинската армия благодари на окупаторите, че по време на паническото си бягство са изоставили огромно количество военна техника и боеприпаси. Киев обеща, че ще използва тези боеприпаси срещу донорите.

Със започването на война срещу Украйна руският президент Владимир Путин предприе мащабна реформа по демилитаризация на собствената си армия. До момента руската армия, която нахлу на украинска земя на 24 февруари, е загубила 2236 танка, 4776 бронирани бойни машини, 1341 артилерийски системи, 318 реактивни системи за залпов огън, 253 самолета, 218 хеликоптера и 15 кораба. Над 55 хиляди руски войници също са били демилитаризирани. В сряда Путин нареди частична военна мобилизация, обещавайки още 300 000 войници са бъдат изпратени на фронта в Украйна.

До момента Съединените американски щати са предоставили 15,8 милиарда долара военна помощ на украинците. Вашингтон и западните европейски държави помагат на Киев да отблъсне руската агресия, защото разбират, че ако Украйна не победи Русия, тя няма да е последната безпричинно нападната държава от диктатора Путин.

We continue to rely on russia for the provision of weapons while we await those that will be provided as part of the Lend-Lease program. pic.twitter.com/wjZR6tfxBu