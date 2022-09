Папата: Използването на ядрени оръжия във война е престъпление към бъдещето

Използването на ядрени оръжия във война е престъпление срещу всички бъдещи перспективи, написа в „Туитър“ папа Франциск в понеделник, предаде агенция АНСА.

Франциск туитна: „Искам още веднъж да заявя, че използването на атомна енергия за целите на войната днес, повече от всякога, е престъпление не само срещу достойнството на човешките същества, но и срещу всяко възможно бъдеще за нашия общ дом. #Peace #NuclearDisarmament #TimeofCreation"

I wish once more to declare that the use of atomic energy for purposes of war is today, more than ever, a crime not only against the dignity of human beings but against any possible future for our common home. #Peace #NuclearDisarmament #TimeofCreation