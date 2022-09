НАСА пише история: как беше спрян астероидът Диморф

Това съобщение пише история: „Потвърдена е първата в света пробна мисия в защита на Планетата". Непосредствено преди това сондата ДАРТ (Double Asteroid Redirection Test), движеща се със скорост 20 хиляди километра в час, се сблъска с астероида Диморф. Цялата маневра беше предавана на живо благодарение на камерата, с която беше оборудвана сондата на НАСА.

Право в целта

Сондата във формата на куб беше изстреляна през ноември 2021 година с ракета „Фалкон 9" от Калифорния, а тази нощ малко след 2 часа българско време по план се вряза в астероида, устремил се към Земята.

След сблъсъка, сложил край на предаваната на живо картина от Космоса, в контролния център на НАСА в щата Мериленд избухнаха аплодисменти. Научната ръководителка на мисията Нанси Чабът също не можа да скрие вълнението си: „Това беше невероятно. Тези снимки, все по-близо и по-близо. За този момент ние работихме години наред – от 2015-а. Много пъти сме си представяли как точно ще изглежда всичко, че ще бъде зрелищно. Но очакванията ми бяха надминати."

Няма опасност за Земята

Целта на мисията, струваща 330 милиона щатски долара, е да се установи дали в бъдеще астероиди могат да бъдат отклонени от траекторията им, за да прелетят те покрай Земята. Сондата ДАРТ, сблъскала се с астероида Диморф, е с размери колкото на автомат за кафе – прилича на зар с два метра дължина на страната и тежаща около 600 килограма. Астероидът пък е с размерите на футболно игрище – има дължина около 160 метра и е нещо като Луна на астероида Дидим, чиято дължина е около 750 метра. Отдалечен е на 11 милиона километра от Земята и не представлява опасност за нея, твърдят от НАСА.

Колко голям е кратерът, образувал се вследствие на челния удар, и дали астероидът действително е променил траекторията си, това ще стане ясно от снимките, които през следващите няколко дни и седмици ще осигурят различни телескопи.

За момента не е известно да има астероид, който да е поел курс към Земята. Но учени са идентифицирали 27 хиляди астероида в близост до нашата планета, от които около десет хиляди са с диаметър над 140 метра. Сблъсък с астероид преди около 66 милиона години е най-вероятната причина за измирането на динозаврите, смятат учени.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD