Ето как изглежда взривеният Кримски мост днес (сателитни снимки)

Компанията за космически технологии Maxar направи сателитни снимки на участъка от Кримския мост, който преди дни беше взривен.

Те показват, че на моста текат ремонти по поправяне на повредения участък. Компанията обяви, че текат ремонти на железопътната линия, както и на пътните платна. Има превозни средства, пътуващи по моста, както и преминаващи под моста фериботи.

Русия обвини украинските служби за взривяването на моста, което се случи ден след рождения ден на руския президент Владимир Путин. Източник на агенция УНИАН от правоприлагащите органи отбеляза, че взривяването на Кримския мост е специална операция на СБУ.

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C