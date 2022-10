Русия порази пореден стратегически обект – детска площадка в Киев

Руските военнопрестъпници поразиха пореден „стратегически“ военен обект в Украйна – детска площадка в центъра на столицата Киев. Министерството на отбраната на Украйна публикува снимка.

„Още един украински стратегически обект, детска площадка в центъра на Киев, беше унищожен от руска ракета. Това наистина е стратегически обект, защото нашите деца са нашето бъдеще. Руснаците няма да разберат това. Те нямат бъдеще“, написаха от военното ведомство.

Руските терористи продължават да атакуват предимно цивилни цели в Украйна, отнемайки живота на невъоръжени граждани. От началото на пълномащабната война, която Русия започна непредизвикано срещу Украйна на 24 февруари, са регистрирани близо 40 000 военни престъпления, извършени от руските войници, включително убийството на 423 деца.

По данни на Киев от началото на инвазията 64 700 руски войници са били демилитаризирани. През последното денонощие са убити още 400 от тях. Русия търпи огромни загуби в човешка сила и военна техника в Украйна, поради което Путин обяви военна мобилизация. Руските граждани обаче не искат да умрат за него в Украйна и масово избягаха от федерацията.

Another Ukrainian strategic object, a playground in the center of Kyiv, was destroyed by a russian missile.

It is indeed a strategic object, because children are our future.

russians won’t understand this.

They have no future. pic.twitter.com/HaQX3hOteJ