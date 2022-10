"Внезапно починали ученички": десетки убити деца в Иран?

16-годишната Асра Панахи беше ученичка в иранския град Ардабил. Но вече я няма. Нейната смърт миналия петък подсили още повече протестите, избухнали след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини.

Асра Панахи трябвало да участва в пропагандно събитие, в което да възхвалява Ислямската република. То било организирано от група цивилно облечени мъже, които дошли в нейното училище. Когато част от ученичките отказали да участват, мъжете ги пребили толкова жестоко, че някои от момичетата били приети в болница. 16-годишната Асра Панахи умира малко след това, а новината за смъртта ѝ се разпространява светкавично въпреки ограничения достъп до интернет в Иран.

"Не казвате истината"

В събота информационната агенция "Тасним", близка до Революционната гвардия, публикува интервю с чичото на Асра. Пред камерата мъжът казва, че Асра била починала заради вродено сърдечно заболяване. След интервюто обаче в интернет се появи снимка, от която се вижда, че Асра е била много успешна спортистка. На 12-годишна възраст тя печели трето място на състезание по плуване в своята провинция. Междувременно обаче тази информация е изтрита от сайта на федерацията по плуване.

"Истината е, че тя се е самоубила", заяви на свой ред кметът на Ардебил в интервю за информационния портал "Entekhab". По думите му Асра била взимала хапчета "заради проблеми в семейството".

"Не казвате истината", отговаря бившият футболист Али Даи в Инстаграм. Той говори от името на много иранци - почти никой в страната вече не вярва на властите. 53-годишният Даи, който е играл за няколко клуба от Бундеслигата, е от Ардабил. "Знам какво се случва в моя град", казва още той. Не за първи път през последните четири седмици властите се опитват да обяснят смъртта на "внезапно починали" ученички.

Десетки ученици са убити?

"Разполагаме с информация, че поне още три ученички са убити с тежки удари по главата", казва Раха Бахрейни от "Амнести интернешънъл". Организацията има данни за най-малко 23 непълнолетни, които са били убити по време на протестите между 20 и 30 септември: 20 момчета на възраст между 11 и 17 години и три момичета, едното от които на 17, другите две на 16 години.

"Повечето от момчетата са били убити, след като силите за сигурност незаконно са стреляли по тях с бойни патрони, често от близко разстояние. Трите момичета - Сетарех Таджик, Сарина Есмайлзаде и Ника Шакарами - са получили смъртоносни удари по главата", казва Бахрейни.

Семействата на убитите деца са принуждавани да застават пред камерите и да твърдят, че синовете и дъщерите им са се самоубили или са били тежко болни. Майката на 17-годишната Ника потвърди това във видео, което изпрати на медии в чужбина. Семейството ѝ трябвало да заяви пред националната телевизия, че Ника е паднала от покрива. Момичето изчезва след протест в Техеран. Девет дни по-късно тялото е предадено на семейството. "Силите за сигурност правят всичко възможно, за да се оправдаят", казва майката във видеото.

"Брутално и нечовешко"

В протестите, избухнали след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини, именно ученичките се превърнаха в най-голямото предизвикателство за властите. Те протестират в своите училища, свалят хиджабите си, записват видеоклипове и правят снимки, на които се вижда как свалят от стените портретите на върховните водачи на Иран и скандират лозунги срещу властта.

В отговор силите за сигурност щурмуват училищата, полицаи в цивилни дрехи влизат в класните стаи и насилствено арестуват ученички. Видеоклипове показват, че се използва и сълзотворен газ.

В изявление, публикувано в неделя, синдикатът на иранските учители осъди "бруталните и нечовешки" нападения в училищата и потвърди съобщенията за насилствени арести и смъртта на ученички. Директорка на училище, която отказала да предаде на силите за сигурност кадри от камерите за наблюдение, била арестувана пред очите на ученичките си.

Автор: Шабнам фон Хайн

The security forces in Iran have killed at least 23 children.



Remember their names. pic.twitter.com/reaorzJpwE