Унизително: вижте как отстраниха бившия китайски президент

Предишният китайски президент Ху Цзинтао беше отстранен от подиума, където седеше до настоящия държавен глава Си Цзинпин по време на церемонията по закриването на 20-ия конгрес на управляваща комунистическа партия днес, предадоха ДПА и Франс прес.

79-годишният бивш генерален секретар на Китайската комунистическа партия (ККП) беше изпроводен от двама разпоредители малко след като представители на чуждестранни медии бяха допуснати да влязат в заседателната зала на парламента в последния ден от продължилото една седмица събитие, предаде БТА.

Необичайната случка стана малко преди делегатите на конгреса да гласуват поправки в партийния устав, отразяващи по-силно идеологията на Си Цзинпин и затвърждаващи лидерската му роля, отбелязва ДПА. АФП посочва, че китайските държавни медии изобщо не са съобщили за извеждането на Ху Цзинтао от залата. Изглеждащ в крехко здраве и напълно побелял, Ху не е изразявал открито подкрепа за сегашния китайски лидер. Той принадлежи към фракцията на Комунистическата младежка лига в партията, чиято роля беше отслабена от Си, отбелязва ДПА.

Ху предаде поста на генерален секретар на ККП на Си през 2012 г. след два мандата на тази длъжност. Бившият китайски президент се обявява за стария модел на "колективно ръководство" с представители на различните фракции и с ограничения за възрастта и броя на лидерските мандати, които 69-годишният Си Цзинпин иска да отмени, оставайки начело на страната за трети мандат. Очаква се Си да бъде преизбран за трети мандат като генерален секретар на ККП, което на практика му гарантира преизбирането през март и като президент на Китай за безпрецедентен трети мандат, отбелязва АФП.

Former Chinese leader Hu Jintao taken out of the Chinese Party Congress — apparently against his will. What happened? Hu was China’s top official before Xi. Did he oppose Xi’s historic power grab?

CNN reporting on the incident censored in Chinapic.twitter.com/snl7lUhK9P