Земетресение в Южна Италия

Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер на 269 км дълбочина е регистрирано в Южна Италия, съобщи Европейско‑средиземноморският сеизмологичен център. Най-силно е усетено в региона на Калабрия.

Няма данни за жертви или щети.

— EMSC (@LastQuake) October 31, 2022