Свалиха руското знаме в окупирания Херсон

Във временно окупирания южен украински град Херсон руското знаме изчезна от сградата на областната държавна администрация, съобщиха украинските медии.

Първият заместник-председател на Херсонския областен съвет Юрий Соболевски публикува актуална снимка, направена на 3 ноември, на която се вижда, че на сградата няма руски трикольор. "Херсонска областна държавна администрация. Снимката е направена днес. Херсон беше, е и ще бъде украински. И ако не ние, то сами си свалете парцалите", написа той.

Също така потребители в социалните мрежи съобщават, че в Херсон няма няколко руски контролно-пропускателни пункта, създадени в началото на окупацията. За какво се готвят нашествениците е неизвестно, но градът се изчиства от руски знамена. Изведени са и от някои учебни заведения, съобщават местните.

Руските окупационни войски уверяват руската публика, че „всичко е наред“ и „няма място за паника“. Според анализатори обаче украинските сили могат да си върнат окупирания град и населението места около него.

Въоръжените сили на Украйна нанесоха тази нощ ракетен удар по гражданските инфраструктури на град Херсон с четири ракети "Хаймарс". Всички те бяха свалени от противовъздушната отбрана, съобщиха по-рано днес спешните служби в контролирания от Русия район, цитирани от ТАСС. Украинските войски обстрелват няколко селища в Херсонска област.

The flag of #Russia was removed from the building of the #Kherson regional state administration. pic.twitter.com/YpWrZQLMsq