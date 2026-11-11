11 ноември 1918 г. Краят на Първата световна война

В единадесетия час на единадесетия ден от единадесетия месец на 1918 година приключва Първата световна война. Германия обявява капитулация и подписва примирие с Антантата в железопътен вагон край Компиен, Франция.
За Антантата под документа стои подписът на маршал Фердинанд Фош, шеф на съюзното командване, а от германска страна на Матиас Ерцбергер.
Преговорите за примирие се водят от началото на ноември, когато в Берлин вече е ясно, че Централните сили са загубили войната.
Началото на 1918 г. дава надежди на Централните сили. На 3 март 1918 г. е подписан Брест-Литовският мирен договор със Съветска Русия. Това е победа на Източния фронт на Централните сили. През пролетта и лятото на 1918 г. Германия хвърля главните си сили в поредица от офанзиви срещу съюзническите войски в Северна Франция, без да постигне стратегически успех. През юли германските войски търпят поражение във втората битка при Марна, а през август понасят тежък удар при Амиен. Подсилени с прииждащите през Атлантика подкрепления от САЩ, френско-британските войски преминават в общо контранастъпление, на което германците не успяват да устоят.
Военното положение на Германия е затруднено още повече след Солунското примирие от 29 септември, когато България прекратява съпротивата си срещу Съглашението. При тези обстоятелства военното ръководство препоръчва на кайзера и правителството да поведат преговори за примирие със съюзниците.
България е принудена да поиска примирие, след като е изоставена от съюзниците да удържа напора на противника.
Ситуацията принуждава германския главнокомандващ Паул фон Хинденбург да изпрати на 7 ноември телеграма на Фош с искане за среща. Той бърза да уреди примирието, тъй като в Германия тлее революция, а Мюнхен, Берлин и други градове са на ръба на бунта. Германската делегация прекосява фронтовата линия с пет коли, прекарана през опустошените зони в Северна Франция, за да стигнат до Компиен, където ги чака Фош.
По време на тридневните преговори той се появява само два пъти - отначало, за да попита германците какви са исканията им, и накрая, за да подпише договора. Всъщност реални преговори няма, а едва няколко от германските искания са приети. Те дори са притиснати допълнително с новината, че кайзер Вилхелм II е абдикирал. Ерцбергер протака преговорите до максимално договорения предварително срок от 72 часа, но в края на краищата на 11 ноември сутринта полага подписа си и примирието става факт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 плюс минус
Това променя и тяхната съдба, и съдбата на милиони хора.
Против войните съм.
Човек живее един живот и трябва да го изживее мирно, щастливо и свободно.
Коментиран от #2, #14
05:27 11.11.2022
2 БгТопИдиот
До коментар #1 от "плюс минус":А предците на тези в Д а вос дали мислят така.
Коментиран от #12
06:51 11.11.2022
3 САТЪРА НА ХАНА
....
Коментиран от #11
08:20 11.11.2022
4 среднощен
Която изобщо не е приключвала... То революции, то разпадане на империи, то нацистки, то комунистки, то крайнолиберални идеологии ... А, зад всичко това стои само едно - желанието за заграбване на чужди блага... Дори и до днес е едно и също - конфликтът в Украйна между Русия и "Глобалния запад" е продължение ... Безумието човешко няма край.
Коментиран от #10
04:08 11.11.2024
5 ден ЗА РАЗМИСЪЛ
04:31 11.11.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 РУСИЯ КАПИТУЛИРА
Коментиран от #9, #13
06:23 11.11.2024
8 уйко калеко
07:23 11.11.2024
9 Сибирь
До коментар #7 от "РУСИЯ КАПИТУЛИРА":А България капитулира гордо?!! Къде ви копат такива?!
08:12 11.11.2024
10 Симо
До коментар #4 от "среднощен":Империите нямат граници
08:13 11.11.2024
11 Някой
До коментар #3 от "САТЪРА НА ХАНА":Наполеон е първият обединител на Европа. Вторият Адолф Хитлер. И двамата имат почти еднаква съдба.
08:16 11.11.2024
12 А НЕчовеците
До коментар #2 от "БгТопИдиот":В Кремъл не мислят така Груз 200 650 000 и от Украйна хиляди убити от безумното бункерно жуже развързал нова голяма война в Европа с неоимперски амбиции.
08:33 11.11.2024
13 Булба67
До коментар #7 от "РУСИЯ КАПИТУЛИРА":И се превърна в СССР !И не загуби територий , а придоби!
11:41 11.11.2024
14 Айде пак статия
До коментар #1 от "плюс минус":от 2022-ра.
Поне трийте коментарите.
03:13 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.