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11 ноември 1918 г. Краят на Първата световна война

11 ноември 1918 г. Краят на Първата световна война

11 Ноември, 2026 03:12 458 15

  • първа световна война-
  • мир-
  • примирие-
  • българия-
  • поражение

Военното положение на Германия е затруднено още повече след Солунското примирие от 29 септември

11 ноември 1918 г. Краят на Първата световна война - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В единадесетия час на единадесетия ден от единадесетия месец на 1918 година приключва Първата световна война. Германия обявява капитулация и подписва примирие с Антантата в железопътен вагон край Компиен, Франция.

За Антантата под документа стои подписът на маршал Фердинанд Фош, шеф на съюзното командване, а от германска страна на Матиас Ерцбергер.

Преговорите за примирие се водят от началото на ноември, когато в Берлин вече е ясно, че Централните сили са загубили войната.

Началото на 1918 г. дава надежди на Централните сили. На 3 март 1918 г. е подписан Брест-Литовският мирен договор със Съветска Русия. Това е победа на Източния фронт на Централните сили. През пролетта и лятото на 1918 г. Германия хвърля главните си сили в поредица от офанзиви срещу съюзническите войски в Северна Франция, без да постигне стратегически успех. През юли германските войски търпят поражение във втората битка при Марна, а през август понасят тежък удар при Амиен. Подсилени с прииждащите през Атлантика подкрепления от САЩ, френско-британските войски преминават в общо контранастъпление, на което германците не успяват да устоят.

Военното положение на Германия е затруднено още повече след Солунското примирие от 29 септември, когато България прекратява съпротивата си срещу Съглашението. При тези обстоятелства военното ръководство препоръчва на кайзера и правителството да поведат преговори за примирие със съюзниците.

България е принудена да поиска примирие, след като е изоставена от съюзниците да удържа напора на противника.

Ситуацията принуждава германския главнокомандващ Паул фон Хинденбург да изпрати на 7 ноември телеграма на Фош с искане за среща. Той бърза да уреди примирието, тъй като в Германия тлее революция, а Мюнхен, Берлин и други градове са на ръба на бунта. Германската делегация прекосява фронтовата линия с пет коли, прекарана през опустошените зони в Северна Франция, за да стигнат до Компиен, където ги чака Фош.

По време на тридневните преговори той се появява само два пъти - отначало, за да попита германците какви са исканията им, и накрая, за да подпише договора. Всъщност реални преговори няма, а едва няколко от германските искания са приети. Те дори са притиснати допълнително с новината, че кайзер Вилхелм II е абдикирал. Ерцбергер протака преговорите до максимално договорения предварително срок от 72 часа, но в края на краищата на 11 ноември сутринта полага подписа си и примирието става факт.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 плюс минус

    63 3 Отговор
    Мой прадядо загива в тази война и оставя прабаба вдовица сама да се грижи за 6-те им деца.
    Това променя и тяхната съдба, и съдбата на милиони хора.
    Против войните съм.
    Човек живее един живот и трябва да го изживее мирно, щастливо и свободно.

    Коментиран от #2, #14

    05:27 11.11.2022

  • 2 БгТопИдиот

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "плюс минус":

    А предците на тези в Д а вос дали мислят така.

    Коментиран от #12

    06:51 11.11.2022

  • 3 САТЪРА НА ХАНА

    9 6 Отговор
    ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ НАПОЛЕОН
    ....

    Коментиран от #11

    08:20 11.11.2022

  • 4 среднощен

    16 2 Отговор
    "...В единадесетия час на единадесетия ден от единадесетия месец на 1918 година приключва Първата световна война...";

    Която изобщо не е приключвала... То революции, то разпадане на империи, то нацистки, то комунистки, то крайнолиберални идеологии ... А, зад всичко това стои само едно - желанието за заграбване на чужди блага... Дори и до днес е едно и също - конфликтът в Украйна между Русия и "Глобалния запад" е продължение ... Безумието човешко няма край.

    Коментиран от #10

    04:08 11.11.2024

  • 5 ден ЗА РАЗМИСЪЛ

    7 2 Отговор
    ФАЛОУ ДЪ МОНЕИ

    04:31 11.11.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РУСИЯ КАПИТУЛИРА

    6 7 Отговор
    Позорно

    Коментиран от #9, #13

    06:23 11.11.2024

  • 8 уйко калеко

    10 0 Отговор
    ПСВ НИ ДОНЕСЕ ВТОРА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ОКОНЧАТЕЛНОТО СБОГУВАНЕ С ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС В ЕДНА ДЪРЖАВА.Общо от двете войни НЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКА и ПСВ, БЪЛГАРИЯ загуби около 50-60 000 кв.км.територияи около , 1 500 000 българи чиито потомци сега са гърци или македонци.ЗА ТРИТЕ ВОЙНИ БАЛКАНСКА ,МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКА и ПСВ УБИТИТЕ СА НАД 300 000 ВОЙНИЦИ и около 500 000 бежанци..РЕПАРАЦИИТЕ СА ОСОБЕНО ЖЕСТОКИ.Показателно е ,че на странат ни са наложени репарации 1,2 пъти повече на глава от населението в сравнение с ГЕРМАНИЯ.ВСВ ни донесе ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ.ДЕМОКРАЦИЯТА ПЪК ЗА 35 Г. ОГРАБИ ТОТАЛНО ДЪРЖАВАТА..Равносметката за периода от 1878 г. досега е доста печална.ПОРАДИ ГРЕШНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЗА ТОЗИ ПЕРИОД ТЕРИТОРИАЛНИ И ЧОВЕШКИ ЗАГУБИ И КОРУПЦИЯ И КРАДЕНЕ . ТОВА Е РАВНОСМЕТКАТА ЗА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

    07:23 11.11.2024

  • 9 Сибирь

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ КАПИТУЛИРА":

    А България капитулира гордо?!! Къде ви копат такива?!

    08:12 11.11.2024

  • 10 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "среднощен":

    Империите нямат граници

    08:13 11.11.2024

  • 11 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Наполеон е първият обединител на Европа. Вторият Адолф Хитлер. И двамата имат почти еднаква съдба.

    08:16 11.11.2024

  • 12 А НЕчовеците

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "БгТопИдиот":

    В Кремъл не мислят така Груз 200 650 000 и от Украйна хиляди убити от безумното бункерно жуже развързал нова голяма война в Европа с неоимперски амбиции.

    08:33 11.11.2024

  • 13 Булба67

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ КАПИТУЛИРА":

    И се превърна в СССР !И не загуби територий , а придоби!

    11:41 11.11.2024

  • 14 Айде пак статия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "плюс минус":

    от 2022-ра.
    Поне трийте коментарите.

    03:13 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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