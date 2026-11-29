Швейцарските гласоподаватели одобриха с 54,3 процента промяната в закона за военните материали. Избирателната активност на референдума е 48 процента.

Новите правила облекчават износа на оръжия, оръжейни системи и военни компоненти към 36 западни партньорски държави. В списъка са всички страни от Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия, както и Аржентина, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати. България също е сред държавите, за които се отнасят промените.

Доставки ще могат да бъдат разрешавани и когато партньорската държава е въвлечена във въоръжен конфликт, но само ако това е съвместимо с швейцарския неутралитет и с външнополитическите и сигурностните интереси на страната. Федералният съвет запазва правото да блокира конкретни сделки.

Украйна остава извън обхвата

Промяната не разрешава преки или косвени доставки на швейцарско оръжие за Украйна. Според швейцарските власти неутралитетът и правилата за равно третиране на страните в международен въоръжен конфликт продължават да забраняват подобни доставки.

Нов е и подходът към декларациите за забрана на повторен износ. Купувачите няма да трябва да дават такава гаранция във всеки отделен случай. Федералният съвет обаче може да я изисква, когато има външнополитически, неутралитетни или свързани със сигурността основания. Ограниченията остават в сила и когато съществува риск швейцарско военно оборудване да бъде препратено към воюваща държава.

„Федералният съвет се радва на резултата“, заяви президентът на Швейцария и министър на икономиката Ги Пармелен. По думите му промените ще бъдат прилагани „с мярка“, а решението дава на страната средства да защитава сигурността си, без да се отказва от моралните си принципи.

Натискът върху швейцарската оръжейна индустрия

До референдума се стигна след решение на парламента от 19 декември 2025 г. Европейски партньори на Швейцария предупредиха, че могат да спрат да купуват нейна военна продукция, ако в кризисна ситуация не могат да препредават закупеното оборудване или ако доставките на резервни части бъдат блокирани.

Референдумният комитет внесе през април 2026 г. 58 952 подписа срещу промените. След проверка 58 767 от тях бяха признати за валидни. В парламента законопроектът беше подкрепен със 122 гласа срещу 68 в Националния съвет и с 31 срещу 11 в Съвета на кантоните.

Поддръжниците на промяната, сред които Швейцарската народна партия, Свободната демократическа партия, партията „Център“ и Зеленолибералната партия, твърдяха, че по-гъвкавите правила са нужни за снабдяването на армията и за участието на швейцарската индустрия в международни производствени вериги. Противниците от леви партии, организации за мир и неправителствени организации предупредиха, че отслабването на контрола може да увеличи риска швейцарски оръжия да попаднат в кървави конфликти.

„Хората, които смятат, че е необходима промяна в политиката за сигурност, са били мобилизирани“, коментира анализаторът Лукас Голдер от GFS Bern. Той определи решението като „бързо решение“, което дава повече свобода на действие на Федералния съвет.

Източници: srf.ch