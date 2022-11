Топ марките, които продължават да печелят в Русия

Siemens, Metro, Danone, Nestle... Това са част от топ 50 на световните марки, които продължават да печелят и плащат данъци в Руската федерация след инвазията в Украйна.

Министерството на отбраната на Украйна публикува 50-те най-големи световни марки, които продължават да работят в Русия - въпреки наложените санкции от западните страни.

„Изминаха повече от 8 години и 8 месеца от началото на войната на Русия срещу Украйна, а тези компании все още не са напуснали кървавата федерация. Те го наричат бизнес. Ние го наричаме спонсориране на терористична държава“, написа Министерството на отбраната на Украйна в социалните мрежи.

