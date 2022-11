Украинските войници влязоха в Херсон

Украинската армия влезе в град Херсон. Жители на южния украински град посрещнаха своите освободители, след като в продължение на месеци градът беше окупиран от руските военнопрестъпници. Министерството на отбраната на Украйна потвърди новината и заяви, че руските войници в района, които окажат съпротива на Въоръжените сили на Украйна, ще бъдат елиминирани.

Влизането в Херсон на украинската армия е огромна победа за Киев, поредната, постигната от началото на пълномащабната война. Това е и тежък удар за президента на РФ Владимир Путин, който само преди седмици заяви, че „Херсон завинаги ще остане руски“. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват ликуващи цивилни, гордо развяващи украински знамена. Загубата на Херсон е третият голям неуспех на Русия във войната след отстъплението от столицата Киев и от района на Харков. Херсон беше единственият областен град, който Русия превзе след нахлуването през февруари, и беше основна връзка в усилията на Русия да контролира южното крайбрежие на Украйна.

"Руски войници! Както се очакваше, след отстъплението на основната група войски на руската армия от украинския Херсон, вашето командване ви остави на произвола на съдбата. Вашите командири ви съветват да се преоблечете в цивилни дрехи и да се опитате сами да избягате от Херсон. Очевидно няма да можете", се казва в съобщение на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна.

"Херсон се връща под контрола на Украйна, части на Въоръжените сили на Украйна влизат в града. Пътищата за отстъпление на руските нашественици са под огневия контрол на украинската армия. Всякакви опити за противопоставяне на Въоръжените сили на Украйна ще бъдат прекратени. Всеки руски войник, който окаже съпротива, ще бъде унищожен. Имате единствения шанс да избегнете смъртта - незабавно се предайте. В случай на доброволно предаване, Украйна ви гарантира запазването на живота и безопасността. Ние спазваме Женевските конвенции, гарантираме на военнопленниците храна, медицинско обслужване и възможност за обмен на военнослужещи от украинските сили, задържани в Руската федерация", обяви украинското военно командване.

„През февруари някои смятаха, че украинската армия няма да издържи повече от "три дни". Равносметката към този момент: защита на Киев, освобождаване на 3 области, деокупация на Харков и влизане в Херсон. Вярвайте в Украйна“, заяви Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски. По данни на Киев от началото на пълномащабната непредизвикана война, започната от Владимир Путин на 24 февруари, 79 400 руски нашественици са били убити на украинска земя. Унищожени са десетки хиляди единици бойна техника на Русия.

⚡️⚡️ Residents of #Kherson meet the fighters of the Armed Forces of #Ukraine in the city center and chanting: "AFU!". pic.twitter.com/vsw0tLXshH