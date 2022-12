Украйна: Благодарим на България, че ни приближи до победата над Русия

Благодаря на българския парламент за историческото гласуване за предоставянето на първия пакет военна помощ, написа в Туитър украинският външен министър Дмитро Кулеба.

Българският парламент одобри изпращането за първи път на военна помощ за Украйна от началото на войната. България беше една от малкото европейски страни, които не участваха в усилията на международната общност да окаже военна помощ на Киев.

Пълният списък на това, което ще бъде предадено на Киев, е класифициран, но от София казват, че това са предимно леко въоръжение и боеприпаси. В транша не са включени зенитно-ракетни системи и изтребители, от които Киев се нуждае най-много, пише Би Би Си.

Въпреки факта, че преди това България не е изпращала директно въоръжени помощи на Украйна, българските оръжейни производители рязко увеличиха износа заради поръчки от други страни, отбелязва Ройтерс. През август България сключи сделка за износ на оръжия на стойност над 500 милиона долара: по-голямата част от произведените оръжия ще отидат за Полша, един от ключовите разпределителни центрове на военна помощ за Украйна.

„Броят на страните, предоставящи помощ за сигурността на Украйна, се увеличи с още един важен партньор. Благодаря на българския парламент за неговия исторически глас за предоставянето на първия пакет военна помощ. Ще пристигне скоро, за да укрепи нашата армия и да ни доближи до победата [срещу Русия]“, написа Кулеба.

The number of countries providing security assistance to Ukraine has expanded by one more important partner. I thank the Bulgarian Parliament for its historic vote to provide the first military aid package. It will arrive soon to strengthen our army and bring our victory closer.