Заплашват с убийство Христо Грозев

Нямам представа въз основа на какво Кремъл ме слага в списъка с издирвани, затова и не мога да коментирам на този етап. Това заяви разследващият журналист Христо Грозев, след като руското вътрешно министерство обяви, че го издирва.

"В известна степен няма и значение - от години те ясно показват, че ги е страх от нашата работа и няма да се спрат пред нищо, за да ни унищожат", коментира новината Грозев в Twitter. "Коментиращите под новината, че съм обявен за издирване, спорят кой е най-добрият начин да ме убият: дали с чук (както е модерно сега) или с отровен чадър. Или пък просто да ме застрелят", добави той в нова публикация и сподели скрийншот, в който го наричат "български циганин".

Още новини от Украйна

"Фашистката измет процъфтява в Русия", каза още Грозев, предаде Блиц.

Той е български гражданин, но работи за независимата мрежа за разследваща журналистика Bellingcat. Новината бе обявена на уебсайта на руското вътрешно министерство, където се посочва, че той е "издирван по член от Наказателния кодекс". През юли руската разследваща служба ФСБ заяви, че Христо Грозев е участвал в операция на украинското военно разузнаване за отвличане на военни самолети от Русия. Службата твърди, че открила двама куриери, които са участвали в прехвърлянето на пари от украинското разузнаване на руски пилот за отвличане на самолет.

През ноември Христо Грозев спечели "Наградата на Основателите" на ICFJ (Международен център за журналисти) за високи постижения в областта на журналистиката. Грозев се присъединява към Bellingcat през 2015 г. като разследващ репортер. Той е известен с това, че използва отворени източници, социални медии и други налични данни за разследвания.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh