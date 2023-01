САЩ ще ударят Москва, каза руски депутат

Депутат от Държавната дума на РФ обяви подготовката на САЩ за удар по руската столица Москва, предадоха руските медии.

Евгений Фьодоров заяви, че войната в Украйна ще ескалира, защото по думите му „Съединените американски щати готвят демонстративен удар по Москва Сити“. Фьодоров каза, че ударът ще бъде нанесен или с дронове, или с ракети „Томахоук“.

Още новини от Украйна

„Според този стратегически план, САЩ са сигурни в победата. Според техния план победата [на Украйна във войната с Русия] трябва да дойде до година и половина-две“. Фьодоров каза, че с увеличаването на военните оръжейни доставки на Украйна ще се увеличат и бомбардировките по цели на руска земя.

Украйна ще нанася удари по позициите на руските нашественици на цялата окупирана територия, заяви по-рано пред агенция Укринформ говорителят на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Андрий Черняк. Той добави, че в момента руснаците полагат всички усилия, за да запазят сухопътния коридор към Крим.

"Това беше тяхната идея - да завземат Донецка област, крайбрежието на Азовско море, а също така планът им беше да откъснат Украйна от Черно море. Страната окупатор обаче не успя да осъществи никой от плановете си в Украйна. Като се има предвид, че нашите чуждестранни партньори ни снабдяват с нови оръжия, така нареченият сухопътен коридор към Крим със сигурност не е безопасен. Украйна ще атакува руските позиции на цялата окупирана територия", каза Черняк.

"I know the USA are planning a demonstrative strike on Moskva-city" - Yevgeniy Fedorov, deputy of Russian parliament. pic.twitter.com/CgOvhedD5p