Класифицирани документи и Corvette: Ще има ли проблеми за Байдън?

Белият дом призна извличането на две партиди класифицирани документи от времето на Джо Байдън като вицепрезидент, една от личния му кабинет и друга от гаража му в Делауеър. Байдън призна за тайник с класифицирани документи в гаража на резиденцията му в Уилмингтън, Делауеър, който се намира в гаража му, точно до неговия класически Corvette.

Репортер попита Байдън защо е съхранявал такива файлове до класическия Corvette, който държи в гаража си. Той отговори иронично: „Между другото, моят Corvette е в заключен гараж... не е като да седи на улицата.

.@pdoocy: "Classified materials next to your Corvette?

What were you thinking?"



President Biden: "I'm going to get a chance to speak on all of this, god-willing, soon...My Corvette's in a locked garage, okay? So, it's not like they're sitting out on the street..." pic.twitter.com/1gVvJo0dfH