Поредните невинни жертви на руския тероризъм

Руската терористична федерация извърши поредното си военно престъпление в Украйна, атакувайки жилищна сграда в град Днипро в източната част на страната.

По последни данни загиналите са 35, а сред жертвите и ранените има и деца. Варварският удар на руските окупатори беше нанесен по жилищен блок. Все още има мнозина в неизвестност, продължават над 40 часа спасителните и издирвателните операции на място.

Украинските власти потвърдиха, че сред загиналите има две млади майки. Олха Усова, майка на малко момче, и Ирина Соломатенко, майка на две деца, са били убити от руските терористи. И двете лекарки са работили и като доброволки след инвазията. В жилищната сграда е загинал и Михайло Кореновски, уважаван треньор по бокс, баща на две деца. „И тримата бяха убити от руска ракета Х-22, изстреляна от кремълския убиец“, посочи Министерството на отбраната на Украйна.

Two friends - doctors and volunteers Olha Usova, mother of a little son & Iryna Solomatenko, mother of two children. Mykhailo Korenovskyi, a respected boxing coach, father of two children. Yesterday,all three were killed by a russian Kh-22 missile launched by a kremlin assassin. pic.twitter.com/grpli6QFe8

Антон Геращенко съобщи, че сред жертвите е и 15-годишната Мария. Майка ѝ е била извън дома по време на ракетния удар. От началото на пълномащабната война, започната от Русия непредизвикано на 24 февруари, има доказателства за близо 64 000 военни престъпления, извършени от руските терористи, включително убийството на над 450 деца. Режимът на Путин още от първия ден на инвазията лъже, че в Украйна атакува единствено военни обекти на ЗСУ.

Maria Lebid, 15. Another victim of Russian rocket strike on Dnipro.



"My 15 year old, supersmart, supertalented and super funny sister is gone (rocket hit our home)" - her sister wrote.



Maria's mom was at work that day.

RIP, Maria. pic.twitter.com/ggwqxUHdwy