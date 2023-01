Вижте какво се случва в Казахстан, когато видят автомобил със символа Z

В Казахстан не гледат с добро око на хората, които подкрепят руския тероризъм в Украйна.

Гражданин си научи урока, след като беше принуден да махне от стъклото на автомобила си руската свастика Z, превърнала се в символ на подкрепата към режима на Владимир Путин.

NEXTA публикува видео. Това не е първият подобен случай в Казахстан. Бившата съветска република прие огромен брой руснаци, които избягаха от родината си след обявяването на нова мобилизация в РФ.

Местните обаче ясно посочиха на руските граждани, че трябва да уважават позицията на Казахстан, ако искат да живеят там – а тя е, че Казахстан не подкрепя военната агресия на Путин срещу Украйна.

In #Kazakhstan, a #Russian was forced to remove a Z symbol from his car window. pic.twitter.com/TQqWd6rmVW