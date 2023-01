От Киев! Шарл Мишел пожела 2023 г. да е годината на мира

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пристигна в Киев за разговори относно подкрепата на Европейския съюз за Украйна, която се бори срещу руската инвазия, и за реформите, необходими на бившата съветска република, за да се присъедини един ден към ЕС, съобщава "Ройтерс".

Две седмици преди срещата на върха ЕС-Украйна на 3 февруари, Мишел, който председателства срещите на лидерите на 27-те страни членки на ЕС, публикува своя снимка в Туитър от перон на влак с думите: "Отново в Киев, за да обсъдим всички направления на сътрудничество. Нека 2023 г. бъде годината на победата и мира."

Ден по-рано Мишел заяви, че той самият е "за" това Западът да изпрати танкове на Украйна.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c