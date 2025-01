Зеленски: Украинската държава ще оцелее

В обръщение по случай Деня на единството в Украйна на площад „Св. София“ в Киев президентът Володимир Зеленски подчерта значението на единството за украинците, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Милиони от нас сме заедно. И заедно успяхме да устоим, да запазим Украйна, да отблъснем окупатора, да устоим на инвазията заедно. В тази дума - „заедно“, се крие силата на украинците. Тя е за нас, за това, на което сме способни, когато изберем не своите собствени амбиции, а изберем Украйна. Ние избираме нейните интереси. Когато изберем мечът, а не изпражнението. За да защитим това, което е наше. За да защитим своето. Да защитаваме с всички сили“, каза Зеленски.

Той подчерта, че 24 февруари е изпитание за украинското единство.

„Всяка година на този ден ние винаги си припомняме тези уроци за единството, ние устройваме човешки вериги, ние показахме колко е важно да се запази единството и застанем един до друг. Но дойде денят и се наложи да го докажем. 24 февруари. Денят, който се превърна в решителен момент. Той се превърна в предизвикателство. В тест на единството, на зрелостта, на вярата в Украйна. И ние се обединихме. Всички украинци се обединиха. Не декларативно, на хартия, не чрез някакъв отбор, а чрез призив отвътре“, каза още украинският президент.

В обръщението си от площад „Св. София“ в Киев, Зеленски увери, че украинската държава ще оцелее и че децата и внуците на идните поколения ще продължат да идват на този площад. „Както в Деня на единството, така и на всички останали празници. Под синьото и жълтото знаме. В нашата страна. И ние ще направим всичко, за да я запазим такава. За да не се срамуваме пред тях, за да знаят, че не сме повторили грешките от миналото. И че Украйна съществува. Украйна е единна. Мирна. Обединена“.

Украйна празнува Деня на единството на 22 януари, отбелязва Укринформ. На този ден всяка година се отбелязва провъзгласяването на Акта за обединение на Украинската народна република и Западноукраинската народна република през 1919 година. Денят е обявен за официален празник през 1999 г.

