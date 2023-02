Броят на загиналите в Турция след земетресението достигна 912 души

Броят на загиналите в Турция след опустошителното земетресение тази сутрин достигна 912 души, съобщиха турските медии, позовавайки се на последната информация на властите.

Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси южна Турция тази сутрин в 4:17 часа. Съобщава се за 912 загинали и 5385 пострадали в няколко турски провинции, включително Малатия, Шанлиурфа, Османие и Диарбакир. Хиляди сгради са напълно или частично разрушени. Броят на жертвите в Сирия достигна 326 души.

Броят на жертвите от земетресението в Турция нарасна на 912, ранени са 5383 души, потвърди турският президент Реджеп Ердоган. Ердоган не се ангажира да прогнозира как ще нарасне броят на загиналите с напредването на издирвателно-спасителните операции в страната. Очаква се броят на жертвите да нарасне още, защото все още има мнозина в неизвестност. Това е едно от най-смъртоносните земетресения в турската история.

Турските въоръжени сили са създали "въздушен коридор" за оказване на помощ за засегнатите райони след земетресението рано тази сутрин. Коридорът има за цел да улесни достъпа на спасителните екипи до района на бедствието. Продължават издирвателните и спасителни операции след труса, чийто епицентър е бил в окръг Пазарджък, Кахраманмараш.

Aleppo in Syria: 📹 of two buildings as they tragically collapse following a massive earthquake that has occurred in the Middle East | the earthquake centre was in the Gaziantep Province in South East Turkey | February 6 2023 pic.twitter.com/AzEEWh7C16 — redball (@redball2) February 6, 2023

February 6, 2023

There are reports of several hundred dead in the #earthquakeinturkey.



The Entire buildings collapsed in South #Turkey as the epicenter of 7.8 magnitude #earthquake in last hour#Turkey #earthquakeinturkey pic.twitter.com/PslGauXUzV — Scott Zefferson (@SZefferson) February 6, 2023

More than 600 people were killed and thousands injured, after a major earthquake of magnitude 7.9 struck central Turkey and northwest Syria, collapsing buildings and triggering searches for survivors in the rubble https://t.co/RijEGQ1vti pic.twitter.com/Swc7wFj3V0 — Reuters (@Reuters) February 6, 2023