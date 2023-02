Мобилизирани руснаци се обърнаха към Путин (ВИДЕО)

Руснаци, мобилизирани от района на Иркутск, записаха видеообръщение до руския президент Владимир Путин и министъра на отбраната Сергей Шойгу, в което се оплакват, че искат да бъдат изпратени на украинския фронт като щурмоваци, предаде De Re Militari.

Същността на твърдението на руските военнослужещи е, че първоначално мобилизираните са били подготвени за защита на различни стратегически обекти, но впоследствие се оказва, че по заповед на командването са изпратени във военно поделение на територията на Донецка област. Войниците също намекват, че вече има загуби в техните редици в Украйна.

Още новини от Украйна

Mobilized from Irkutsk recorded a video to Putin and Shoigu, complaining about being betrayed about their unit's purpose.



"Many have chronic diseases, overweight and other medical restrictions. It is difficult to imagine how we can perform tasks related to assault." pic.twitter.com/WjlBV9nptT