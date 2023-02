Зеленски: Преди година не развяхме бялото знаме, а украинското

„На 24 февруари милиони от нас направиха своя избор. Не бялото знаме, а синьо-жълтото. Не бягство, а изправяне лице в лице. Съпротива и борба. Беше година на болка, скръб, вяра и единство. И тази година останахме неуязвими. Знаем, че 2023 ще бъде годината на нашата победа!“

Това заяви в обръщение украинският президент Володимир Зеленски по повод една година от началото на пълномащабната война, която Руската терористична федерация започна срещу Украйна.

„24 февруари 2022 г. беше най-дългият ден в нашия живот. Най-тежкият ден в съвременната ни история. Събудихме се рано и оттогава не сме заспали. Ние не вдигнахме бялото знаме, а започнахме да защитаваме синьо-жълтото. Не се страхувахме, не се пречупихме, не се предадохме.

Украйна изненада света. Украйна вдъхнови света. Украйна обедини света. Има хиляди думи, за да го докажем, но няколко ще са достатъчни. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

Благодаря на всички наши партньори, съюзници и приятели, които бяха рамо до рамо с нас през цялата година. Радвам се, че международната антипутинска коалиция се разрасна толкова много, че изисква отделно обръщение.

Присъдата е ясна. Преди 9 години съседът стана агресор. Преди година агресорът се превърна в палач, грабител и терорист. Не се съмняваме, че ще им бъде потърсена отговорност. Не се съмняваме, че ще победим.

Ние издържаме на всякакви заплахи, обстрели, касетъчни бомби, крилати ракети, дронове камикадзе, спирания на тока и студ. Ние сме по-силни от това. Беше година на устойчивост. Година на смелост. Една година болка. Година на надежда. Година на издръжливост. Година на единство. Годината на непобедимостта. Не бяхме победени. И ще направим всичко, за да победим тази година! Слава на Украйна“, каза още Зеленски.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory!