Публикуваха клип със стриптийз на руски генерал

Публикуваха клип със стриптийз на руския генерал-лейтенант Александър Матовников. Той е зам.-началник щаба на руските сухопътни войски, а понастоящем - командир на руските сили в Беларус, предаде Клуб Z.

Видеото е качено на профила на канала в "Телеграм" ВЧК-ОГПУ. Източникът на компромата е неизвестен. Но ВЧК-ОГПУ разпространи документи на руското министерство на отбраната, в които частната военна компания "Вагнер" бе обвинена, че ограбва снарядите от редовната руска армия, с което носи вина за провалената офанзива в Угледар.

Затова с основание може да се предположи, че грациозният танц на Матовников е отговорът на Евгений Пригожин - шеф на "Вагнер".

Преди седмица Пригожин обвини руския военен министър Сергей Шойгу и командирът на руските войски в Украйна Валерий Герасимов в държавна измяна заради това, че умишлено подлагат наемниците му на "снаряден глад", въпреки че уж разполагали с достатъчно боеприпаси. "Готвачът на Путин" засегна лично Шойгу, като обвини "хора от високите етажи", че вместо да се грижат за руските войници, загиващи с хиляди в окопите, пращат дъщерите и внучките си на почивки в Дубай (през януари дъщерята на военния министър качи снимки от престой в най-големия град в ОАЕ). От месеци бизнесменът е в открита война с Шойгу и Герасимов.

Казано накратко - двата лагера са борят за повече влияние над "специалната военна операция". Според руския дисидент Владимир Осечкин шефът на "Вагнер", наред с политическите си амбиции, се е прицелил в ръководното място във ФСБ

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.



But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4