150 000 руски войници са убити в Украйна от началото на инвазията

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна 150 605 руски войници са били убити. Това обяви Министерството на отбраната на Украйна.

Опитът на руската армия да превземе Киев се провали, но в момента продължават да се водят ожесточени сражения в източната част на Украйна, най-вече край Бахмут. Само през последното денонощие ЗСУ са елиминирали 715 руски войници.

Режимът на Владимир Путин мълчи за броя на убитите руски войници зад граница. Украйна е унищожила и огромно количество военна техника, включително 3400 руски танка, 300 самолета, 288 хеликоптера и 18 вражески кораба.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че сънародниците му са преживели зимата благодарение на усилията, положени от властите да осигурят електричество и отопление, но предупреди, че Русия продължава да представлява заплаха за енергийната система на страната. „Зимата свърши. Тя беше тежка и всички украинци, без да преувеличавам, усетиха трудностите. Ние обаче успяхме да осигурим на Украйна електронергия и отопление", изтъкна той и добави, че работата за това енергийната система да продължи да функционира не спира.

Русия редовно нанася умишлено ракетни удари по енергийната инфраструктура на съседната страна, за да я постави но колене. Такива атаки се отразяват сериозно на ежедневието на цивилните, предупреждават правозащитни организации, според някои от които тези нападения са военни престъпления.

