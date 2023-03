Грузинците протестират срещу новия закон за "чуждестранните агенти".

Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Смята се, че протестиращите пред парламента са около 10 000 души, а броят им се увеличава. Протестиращите смятат, че новият закон може да попречи на европейската интеграция на Грузия.

Грузинският парламент подкрепи на първо четене закона за "чуждестранните агенти". Почти аналогичен закон съществува и в Русия.

‼️Tbilisi, Georgia. A massive protest against the new “foreign agents” law, which many describe as anti-democratic Russian-style policy.



