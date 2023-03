Война на дронове! Пентагонът пусна видео от инцидента над Черно море (ВИДЕО)

Пентагонът публикува видео за инцидента с американски дрон над Черно море, съобщава "Ройтерс".

На него се вижда как руски военен самолет се приближава много близо до безпилотния летателен апарат и изхвърля гориво близо до него, заснета е и повредена перка на дрона след прихващането.

Разсекретеното видео, което е дълго около 40 секунди, е редактирано от американската армия, но показва събитията в последователен ред, твърди Пентагонът.

Русия отхвърля обвиненията на САЩ, че нейните самолети са предприели рискови действия при инцидента във вторник над Черно море.

Министерството на отбраната на Русия твърди, че руските системи за контрол на въздушното пространство са засекли американски дрон MQ-9, летящ близо до Кримския полуостров, във вторник. Дронът е летял с изключени транспондери и е нарушил временната граница, установена за специалната военна операция на Москва, която е била съобщена на всички ползватели на международното въздушно пространство и публикувана в съответствие с международните стандарти.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY