"Шойгу награди пилотите, свалили американския дрон"

Министърът на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу е връчил държавни награди на пилотите на Су-27, участвали в инцидента, довел до свалянето на американският дрон в Черно море.

Пентагонът вчера предприе необичайния ход да разсекрети и разпространи видеозапис от руското прехващане на военния разузнавателен дрон на САЩ, разбил се в Черно море. На публикуваните кадри руски изтребител Су-27 се доближава плътно до американския безпилотен апарат при очевиден опит, според американските официални представители, да повреди дрона, докато е прелитал над Черно море.

САЩ обявиха часове по-късно, че са видели признаци, че Русия вероятно се опитва да извади останките на американския дрон, който се разби, след като беше прехванат от руски изтребител над Черно море. "Има признаци, че Русия вероятно се опитва да извади отломки от MQ-9 Reaper… обаче по наша оценка е много малко вероятно те да успеят да извадят нещо полезно", заяви говорителят на Пентагона бригаден генерал Патрик Райдър.

russia: we didn’t attack us drone!

us: drops the receiptspic.twitter.com/SX5JRjWvId