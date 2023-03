Русия е извадила части от сваления американски дрон

САЩ смятат, че Русия е извадила някои отломки в Черно море от сваления американски разузнавателен дрон, каза пред Си Ен Ен американски служител, запознат с въпроса. Служителят описва откритите останки като парчета фибростъкло или малки парчета от дрона MQ-9 Reaper.

Агенцията съобщи в сряда, че Русия е достигнала мястото, където американският дрон за наблюдение е паднал в Черно море, приблизително на 70-80 мили югозападно от украинския полуостров Крим. Но администрацията на Байдън омаловажи значението на останките от дрона или потенциала да се събере някаква чувствителна информация от тях.

„Направихме невъзможно за тях да могат да съберат нещо с разузнавателна стойност от останките на този дрон, каквито и останки да има на повърхността на водата“, каза Джон Кърби, координатор по стратегическите комуникации на Съвета за национална сигурност.

След сблъсъка между американския дрон и руските изтребители рано сутринта във вторник, операторите на дрона са предприели стъпки да изтрият чувствителния софтуер на дрона, преди да падне в Черно море, според американски служители. „Каквото и да е останало… това, което плава, вероятно ще бъдат повърхности за управление на полета, такива неща. Вероятно нищо с истинска присъща стойност за тях по отношение на реинженеринг или нещо подобно“, каза Кърби.

Катастрофата в Черно море на американския военен дрон за наблюдение след прехващането му от руски изтребители изглежда е била резултат от непреднамерени действия от страна на Русия, каза говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс в интервю за телевизия Ем Ес Ен Би Си. Москва отправи предупреждения към Вашингтон да стои достатъчно далече от въздушното ѝ пространство след вчерашния инцидент, станал в международното въздушно пространство близо до територия, за която Русия твърди, че е анексирала от Украйна.

Пентагонът предприе необичайния ход да разсекрети и разпространи видеозапис от руското прехващане на военния разузнавателен дрон на САЩ, разбил се в Черно море преди два дни. На публикуваните кадри руски изтребител Су-27 се доближава плътно до американския безпилотен апарат ЕмКю-9 при очевиден опит, според американските официални представители, да повреди дрона, докато е прелитал над Черно море. Вижда се също, че в един момент след друга близка руска маневра видеовръзката пропада, което според Пентагона е било следствие от сблъсъка между изтребителя и безпилотния летателен апарат. Записът завършва с кадри с повреденото според Вашингтон от сблъсъка витло на дрона, което направило летателния апарат неуправляем.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG