Русия щяла да извади американския дрон от Черно море... А няма ли да извади крайцера „Москва“ преди това?

След като умишлено свали американски дрон в Черно море, Русия обяви, че ще се опита да го извади от дъното на морето. Секретарят на руския Съвет за сигурност Николай Патрушев заяви, че руският флот направи опит да извади останките на дрона.

Пентагонът разсекрети и разпространи видеозапис от руското прехващане на военния разузнавателен дрон на САЩ, което е поредна провокация от руска страна, която може да доведе до сериозни неприятности за режима на Владимир Путин.

The Pentagon has released footage of what it claims is a Russian jet pouring fuel on a US drone and clipping its propeller — Russia denies its aircraft struck the unmanned aerial vehicle. pic.twitter.com/06bZpGf79Z