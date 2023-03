САЩ се подиграха с руските пилоти, свалили американски дрон в Черно море

Високопоставен служител на Белия дом се подигра с руските пилоти, свалили американски дрон в Черно море – инцидент, който беляза още по-голямо изостряне на отношенията между двете страни.

Русия награди двамата пилоти, които според Джон Кърби са идиоти. „Не знам за друга армия в света, която ще награди пилот за удар в дрон. Ако това е храброст, то предполагам те (руснаците) има различна дефиниция за тази дума“, каза Кърби.

„Това е лудост, обидно е. Не знаем дали пилотът умишлено е опитал да свали дрона, но разпространихме кадри, на които ясно се вижда какво се случва. В най-лошия случай руският пилот е поставил себе си в риск умишлено. В най-добрия случай той е просто идиот“, каза американският представител.

The video where John Kirby calls the Russia pilot an “idiot” after hitting the MQ-9 combat drone over the Black Sea. 😂🤣🤣 pic.twitter.com/zYxQNW1wgB