ФБР арестува мъжа, отговорен за изтичането на секретни документи

Изтичането на класифицирани документи е било целенасочен престъпен акт, това заяви Пентагонът днес, предаде Ройтерс. Говорителят на министерството на отбраната Пат Райдър припомни, че разследването по случая се води от министерството на правосъдието, предаде БТА.

Същевременно ФБР съобщи днес, че е извършило арест във връзка с изтичането на документите и че продължава да извършва разрешени от закона правоприлагащи дейности в жилище в Норт Дайтън в щата Масачузетс, предаде Ройтерс.

Медии съобщиха по-рано днес, че лицето, отговорно за изтичане на класифицираните документи, е било идентифицирано. Въоръжени агенти на ФБР са извършили операция в дома в Масачузетс на заподозрения и са го задържани, предаде Асошиейтед прес. Той е бил член на Националната гвардия на военно-въздушните сили на САЩ.

Според "Ню Йорк таймс" задържаният е на 21 години, идентифициран като Джак Тейшейра. Той е член на разузнавателното крило на масачузетската Национална гвардия към военновъздушните сили. Свързан бил с онлайн групата "Тъг шейкър сентрал", където изтеклите документи се появиха за първи път. Според Асошиейтед прес мъжът дори е оглавявал онлайн чат групата, в която първо бяха постнати документите.

Министърът на правосъдието на САЩ Мерик Гарланд потвърди, че е извършен арест на заподозрян за изтичане на секретните документи, предадоха световните агенции.

Гарланд каза, че мъжът е идентифициран като Джак Тейшейра и ще се яви в съд в Бостън, където ще му бъдат повдигнати обвинения за незаконно изнасяне на класифицирани документи. Той е гвардеец от щата Масачузест, като по-рано американски медии съобщиха, че става дума за член на разузнавателното звено на Националната гвардия на военновъздушните сили, който бил начело на онлайн чат групата, в която първо се появиха класифицираните документи.

