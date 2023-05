"Така изглежда руското освобождение"

Само в рамките на няколко часа в украинската Херсонска област Руската терористична федерация извърши поредните си ужасяващи военни престъпления, „освобождавайки“ Украйна от въображаеми нацисти.

Руските терористи атакуваха железопътна гара, бензиностанция, жилищни сгради и хранителни магазини, убивайки най-малко 21 души само в рамките на няколко часа, и ранявайки 48 други.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разпространи снимки от кървавите руски удари, заявявайки, че светът трябва да види зверствата на Русия. „Никога няма да простим на виновниците. Ще победим злото и ще потърсим отговорност от всички виновници!“, заяви Зеленски. Всички убити вчера в Херсон и района са цивилни граждани.

Към днешна дата са документирани над 84 000 военни престъпления, извършени от руските окупатори в Украйна от началото на пълномащабната война, започната непредизвикано от Владимир Путин на 24 февруари 2022 г. Руските терористи варварски и безмилостно всеки ден убиват умишлено цивилни граждани, опитвайки се безуспешно да пречупят духа на украинците.

Според член 52 на Първи протокол на Женевската конвенция (от 1977 година) „гражданските обекти не трябва да бъдат обект на нападение или репресии, атаките се ограничават строго до военни цели“. Русия грубо нарушава всички международни спогодби, разрушавайки съвсем целенасочено жилищни сгради, болници, детски градини, училища и религиозни здания.

