Министерство на отбраната на Украйна разпространи сателитни кадри от град Бахмут и показа как е изглеждал той преди и след руската инвазия.

„Бахмут преди и след руската инвазия. Като тумор по тялото на Европа, рашизмът носи само разруха и смърт“, написаха от военното министерство.

Като чума се разпространява руското присъствие, носейки единствено унищожение. Източният украински град в Донецка област бе напълно разрушен от руските терористи, които наричат „освобождение“ убиването на цивилни и сриването със земята на цели градове.

