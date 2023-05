Руснак грабна украинското знаме на конференция в Анкара. Последва мигновена реакция

По време на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, чийто домакин в момента е Анкара, се стигна до физически сблъсъци между представители на Украйна и Русия.

Представител на Русия се опита да свали украинския флаг, което предизвика мигновена реакция от украинска страна. Депутатът от партията „Слуга народу“ Олександър Мариковски реагира бързо към руснака, проявил неуважение, и след кратка схватка си върна знамето.

Напрежение имаше и по време на речта на руската делегация в главната зала на конференцията:

A representative of the Russian Federation in Ankara during the Black Sea Economic Cooperation Parliamentary Assembly disrespected the Ukrainian flag. People's Deputy from the Servant of the People faction, Oleksandr Marikovsky immediately responded.



