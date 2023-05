Зеленски потвърди: Имам срещи с президента, премиера и папата

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че по време на посещението си в Рим предстоят негови срещу с папа Франциск, италианския президент Серджо Матарела и премиерката Джорджа Мелони, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Днес в Рим. Срещам се с президента на Италия Серджо Матарела, с министър-председателката на Италия Джорджа Мелони и с папата. Важна визита, за да се доближим до победата в Украйна", написа Зеленски в Туитър, съобщава Франс прес.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦