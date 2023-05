Ден 448 от тридневната спецоперация: 200 000 убити руснаци и 3771 унищожени танкове

„Тридневната спецоперация“ на Русия по превземането на Киев навлезе в ден 448. Загубите на руските терористи в човешка сила и военна техника продължават да растат, а Киев продължава да бъде все така недостижим за Владимир Путин.

Министерство на отбраната на Украйна обяви, че от началото на непредизвиканата пълномащабна инвазия ЗСУ са елиминирали над 200 000 руски войници. Унищожени са 3771 танкове на врага, 7365 бойни бронирани машини, 3166 артилерийски системи, 562 реактивни системи за залпов огън, 308 самолета, 294 хеликоптера, 18 кораба, 417 специализирана техника, както и 982 крилати ракети.

„Всеки убит руски войник означава спасен живот на дете, жена или възрастен човек. И това също означава, че животът на украински войник е спасен“, обяви украинското военно министерство. Москва продължава да крие реалния брой на убитите руски войници в Украйна, но продължаващата мобилизация противоречи на твърденията на Кремъл, че „всичко върви по план в Украйна“.

Every russian soldier killed means the life of a child, woman or elderly is saved. And it also means the life of a Ukrainian soldier is saved. pic.twitter.com/mGzh4lETei