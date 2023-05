Речта на Путин бе извращение, а военният парад – унижение

„Речта беше кратка, нали? Но за сметка на това бе пълна с лъжи“. Така Sky News коментира речта на руския президент Владимир Путин на Червения площад по повод Деня на победата над Нацистка Германия през Втората световна война.

Военнопрестъпникът Путин повтори обичайните пропагандни клишета, че Русия всъщност е жертвата, а не агресорът срещу Украйна, както и че западните страни сеят русофобия и искат да дестабилизират световния ред.

Още новини от Украйна

Тезата на Путин и неговите пропагандисти е, че войната срещу Украйна е продължение на Великата отечествена война срещу нацизма. Путин обаче не спомена нищо за факта, че СССР си поделя Полша с нацистите през 1939 г., с което започва и Втората световна война. Сталин и Хитлер са съюзници, а не врагове. Путин не спомена нищо и за военните престъпления, които неговата армия извършва всекидневно в Украйна срещу цивилни невъоръжени граждани.

„Думите на Путин са гротескно извращение и изопачаване на историята“, коментира международният редактор на Sky News Доминик Уагхорн. „Репликата на Путин (за нацистите и западния заговор срещу Русия) е адресирана до руската публика. Важно е обаче да се каже, че всъщност стотици хиляди руснаци напуснаха Русия, защото не вярват на този сюжет, който им се пробутва от пропагандните медии“. Путин не спомена и предизвикателствата, пред които е изправена Русия, докато силите ѝ се подготвят за очакваната мащабна контраофанзива от страна на Украйна.

Путин и неговият режим твърдят, че Украйна се управлява от нацисти, когато всъщност се ръководи от евреин, загубил голяма част от семейството си от същите нацисти, които убиха повече от 26 милиона съветски граждани. Путин и неговите пропагандисти твърдят, че Русия е спасила света сама през Втората световна война, но не споменават нищо за огромната помощ (включително военна), която получава от САЩ и другите съюзнически държави през ВСВ. Без нея СССР нямаше да успее да надделее над нацисткия режим.

Много руснаци продължават да вярват на руските медии, контролирани от Кремъл. Но дори те вече разбират, че войната в Украйна не върви по плана на Путин.

Прокремълската дезинформация, в която лъжливо се твърди, че Русия се бори със Запада в Украйна, започна да циркулира усилено, след като Украйна стартира успешна контраофанзива срещу руските нашественици. Прокремълските специалисти са особено склонни да пускат в употреба това послание винаги когато Украйна получава военна подкрепа от западните си партньори или когато Русия губи своя контрол над временно окупирани територии в Украйна. Нито ЕС, нито Запада, нито НАТО са обявили война на Русия. ЕС,САЩ и много държави — членки на НАТО, предоставят на Украйна военна помощ, за да се помогне на Украйна да отблъсне непровокираната руска агресия, но те не участват в сраженията.

В продължение на години наблюдаваме отблизо задействането на „призрака на нацизма“ в подкрепа на Кремъл. Кремъл използва последователно този удобен и неизменен елемент на дезинформация по време на цялата война, за да обезчовечи и охули украинците. Путин представя Русия като съвременен победител над нацизма, като това е класически пример за трансфер — начин за Кремъл да прехвърли другиму вината за собствените си разрушителни действия. Обвиненията, че цяла Европа е подкрепяла нашествието на нацистка Германия в Съветския съюз, са повече от странни и неверни.

От военна гледна точна пък парадът на руската армия на Червения площад беше повече от унизителен. Украинската депутатка Инна Совсун обърна внимание на факта, че „впечатляващата военна мощ на втората армия в света“ бе демонстрирана с... един-единствен танк от Студената война. Украйна се превърна в гробище не само за огромен брой руски войници, но и за хиляди единици военна техника. Опитите на Русия да се представи като могъща военна сила стават все по-смехотворни и нелепи. Днешният военен парад бе един от най-кратките в историята.

Russia's Victory Day parade, showcasing their impressive military prowess with...a tank from the Cold War times? Second biggest army in the world, they said? pic.twitter.com/TPM1NW1bpJ