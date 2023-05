Изтребители за Украйна? Зеленски и Байдън на срещата на Г-7

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Япония за участие в срещата на върха на седемте водещи демократични нации (Г-7) в Хирошима. Потвърдено бе, че Зеленски ще има личен разговор и с президента на САЩ Джо Байдън. На първо място украинският президент иска да обсъди с американския си колега участието на САЩ в т.нар. коалиция на изтребителите.

САЩ одобряват обучението на украински пилоти на F-16

Според високопоставен американски служител президентът на САЩ Джо Байдън е информирал лидерите на Г-7 по време на консултациите, че Съединените щати ще одобрят обучението на украински пилоти на изтребители от четвърто поколение, включително F-16.

"Първо, пилотите трябва да бъдат обучени. След това ще бъде решено дали, кога и колко самолета ще бъдат доставени и кой ще ги осигури", заяви Байдън. Обучението ще се проведе извън Украйна на места в Европа и ще продължи месеци. Тази седмица Великобритания и Нидерландия вече обявиха инициатива за предоставяне на F-16 на Украйна. Франция също е включена в "коалицията на изтребителите", въпреки че страната не разполага с изтребители F-16. Дания обяви, че също ще участва.

Ще доставят ли САЩ и самолети?

С този ангажимент президентът на САЩ Джо Байдън изпълнява желание, изразено преди месеци от украинския му колега Володимир Зеленски. Не е ясно дали САЩ са съгласни и да доставят самолети. Украйна настоява за това от доста време време.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.