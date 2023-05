В Белгород атакуваха сградите на ФСБ и МВР

В Белгород бе нанесен удар по сградата на Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Снимки и видеозаписи на дим, издигащ се над града, публикува руското онлайн издание СОТА в Телеграм.

"В Белгород те "пристигнаха" в сградата на ФСБ. Поради режима на антитерористичната операция, въведен в града, всякакви публикации без позоваване на официални източници вече са забранени в региона", се казва в съобщението.

Белгородските канали в Телеграм около 23:20 часа съобщиха за силна експлозия в центъра на града, след което се издигна стълб дим. По-късно се появи информация за блокиране на улица "Преображенская", на мястото пристигнаха пожарникари, полицаи и линейки. Мишена на атаката е била не само сградата на ФСБ, но и отдел на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.

Междувременно руски канали в Телеграм съобщават, че двама руски войници са били убити, а други четирима ранени. Атакуван е бил и така нареченият обект "Белгород-22", затворен военен град. В резултат на обстрела на обекта са убити двама руски войници и още четирима души са ранени.

Руските сили продължават "антитерористичната операция" в пограничната с Украйна Белгородска област, съобщи губернаторът ѝ, цитиран от Ройтерс. "Прочистването на територията (на областта) от министерството на отбраната в сътрудничество с правоохранителните органи продължава", заяви Вячеслав Гладков в Телеграм.

Вчера руските власти съобщиха, че в Белгородска област са навлезли украински диверсанти. В Туитър съветник на президента на Украйна заяви, че правителството в Киев следи внимателно случващото се в Белгородска област, но подчерта, че Украйна "няма нищо общо с него".

Украинското издание "Громадске" съобщи, като се позова на украинското военно разузнаване, че атаката е дело на две въоръжени руски опозиционни групировки, "Легионът "Свобода за Русия" и "Руският доброволчески корпус" - и двете съставени от руски граждани.

A drone attacked the Interior Ministry building in Belgorod, according to the Russian media. pic.twitter.com/TI1dtSTvS5